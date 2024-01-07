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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazetecilere yeşil pasaport şık olur

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Yeşil Pasaport
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazetecilere yeşil pasaport şık olur
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:00

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis’te bisiklet yarışı düzenlendi. TBMM Tören Alanı’nda milletvekilleri, gazeteciler ve çocuklarının katıldığı etkinliğin açılışını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

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34 erkek, 11 kadın yarışmacı yerleşkede bin 800 metrelik parkurda yarıştı. Kurtulmuş, “Aslında bisiklet ile gazetecilik arasında bir bağlantı kurulabilir. Gazetecilik mesleği en zor şartlar altında sürekli hareket etmeyi, peşinde olduğumuz gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için sürekli gayret ortaya koymasını gerektiriyor. Aynen bir bisikletçinin düşmemek için sürekli pedal çevirmesi gibi. Hem gazeteci hem de bisikletçi pedalı çevirdiği andan itibaren özgür bir şekilde disiplin ve denge içerisinde yaptığı işi yerine getirmeye gayret ediyor” dedi. Yarışta dereceye girenlere bisiklet hediye edilirken, Kurtulmuş birinci olanlara kupa ve madalyalarını verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazetecilere yeşil pasaport şık olur

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MHP TEKLİF ETMİŞTİ

Kurtulmuş, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorusu üzerine, MHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu, meslekte 15 yılı dolduran gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini şu sözlerle değerlendirdi: “Belli bir süre emek vermiş olan basın mensubu arkadaşlara yeşil pasaport verilmesi gayet şık bir davranış, yerinde bir davranış olur. 15 sene gibi bir süre bu mesleğe hizmet etmiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Tabii karar verecek merci TBMM’dir. Bu konuda teklifler değerlendiriliyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü itibarıyla bu yaklaşımı bir kez daha ifade etmiş olalım. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur” ifadelerini kullandı.

 

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Yeşil Pasaport

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