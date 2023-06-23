×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'de Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kınadı

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Saldırı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistinde Kuran-ı Kerime saldırıyı kınadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 16:46

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Urif beldesinde bir grup fanatik Yahudi'nin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı. 

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin'in Urif beldesinde bir grup fanatik Yahudi işgalci tarafından kutsal kitabımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırdıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. İsrail makamları, Filistinlilere ve kutsal değerlerimize karşı işlenen bu bilinçli saldırıları engellemek, suçluları bir an önce adalet önüne çıkarmak zorundadır. Türkiye her imkan ve şartta Filistin'in yanındadır, Filistin'e ve değerlerimize yönelecek her saldırının tavizsiz bir şekilde karşısındadır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA