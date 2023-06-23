TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'de Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kınadı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin'in Urif beldesinde bir grup fanatik Yahudi işgalci tarafından kutsal kitabımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırdıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. İsrail makamları, Filistinlilere ve kutsal değerlerimize karşı işlenen bu bilinçli saldırıları engellemek, suçluları bir an önce adalet önüne çıkarmak zorundadır. Türkiye her imkan ve şartta Filistin'in yanındadır, Filistin'e ve değerlerimize yönelecek her saldırının tavizsiz bir şekilde karşısındadır" ifadelerini kullandı.