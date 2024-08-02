TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin davası bizim için milli bir davadır

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki Türkiye heyeti, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Doha’daki cenaze töreninin ardından, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye’den ve farklı ülkelerden siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı programda konuşan Kurtulmuş, "Çok sayıda siyasi parti temsilcisinin, 30'u aşkın milletvekili arkadaşımızın, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin böylesine hazin bir olay vasıtasıyla bir araya gelmesini oldukça önemli ve anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim" dedi.

"FİLİSTİN DAVASI, ESASI İTİBARIYLA BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVADIR"

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Filistin davasının önemine işaret eden Kurtulmuş, "Filistin davası, sadece Filistinlilerin ya da Arap dünyasının davası değil. Filistin davası, esası itibarıyla bizim için milli bir davadır. Bunun bir milli dava olduğunu sadece sözle değil, milletimiz fiilen de ortaya koymuş, bunu ispat etmiştir. Sadece Gazze olaylarının başlangıcından bu yana değil, Filistin'deki bu zulümlerin başladığı ilk günden itibaren millet olarak hep Filistin davasının yanında yer aldık. Ayrıca İsrail'in dünyanın gözünün içine bakarak, dünyanın egemenlerinden destek alarak Gazze'de sürdürdüğü bu soykırım boyutlarına ulaşmış katliamlar karşısında da ilk andan itibaren hem millet olarak hem devlet olarak bütünleşik bir şekilde mücadele etmeyi başardık" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, dünyada milletle devletin ve hükümetin bu konuda müşterek istikamette hareket ettiği ender ülkelerden olduğunu belirten Kurtulmuş, "İlk andan itibaren milletimiz elindeki bütün imkanlarla Gazzeli masum ve mazlum insanlara yardım etmek, Gazze'nin hakkını savunmak için bütün gayreti ortaya koymuştur, koymaya devam ediyor" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın TBMM adına Güney Afrika'nın açtığı davanın takipçisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Güney Afrika'nın açtığı bu davaya Türkiye'nin müdahil olacağını hatırlattı. Kurtulmuş, her uluslararası toplantıda Türkiye'nin gayretiyle Filistin meselesine dikkat çeken sonuçlar elde etmeye çabaladıklarını belirtti.

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'ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİ ENİNDE SONUNDA MUTLAKA AMA MUTLAKA KURULACAKTIR'

İsmail Heniyye'nin cenazesinde Abdülaziz Rantisi'nin geçmişte söylediği sözlerin aklına geldiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şeyh Ahmet Yasin şehit edildikten sonra Abdülaziz Rantisi seçiliyor, bütün medya mikrofonları önüne tutmuş diyorlar ki, 'Korkmuyor musun? İsrail hükümeti ilan etti; bundan sonra kim seçilirse onu da öldüreceğiz dedi.' Cevabını hiç unutmam. 'Biz Müslüman insanlarız. Kadere inanırız. Ölümümüz ha İsrail'in füzesiyle olmuş ha yatağımızda kalp krizinden olmuş, bizim için hiçbir şey fark etmez.' Ölümü bir şekilde hayatın doğal parçası olarak nasıl gördüklerine bugün bir kere daha burada şahit olduk, cenaze töreninde gördük. Sadece Heniyye'nin evlatları değil, aynı zamanda ufacık torunlarının bile ne kadar büyük bir metanet içerisinde bulunduğuna hepimiz şahit olduk. Böylesine açık yüreklilikle, ölümü böyle bir düğüne gider gibi karşılayan insanların karşısında hiç kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz ve bu uğrudaki çabalarına bütün gücümüzle destek veriyoruz ki, özgür Filistin devleti eninde sonunda mutlaka ama mutlaka kurulacaktır."