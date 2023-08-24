TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'i kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, makamındaki kabulde yaptığı açıklamada, Endonezya ve Türkiye'nin mesafe olarak birbirine çok uzak ülkeler olmasına rağmen iki ülke halkının birbirine kalpten bağlı olduğunu ve İslam dünyasının iki değerli milletini teşkil ettiğini belirtti. İki ülke ilişkilerinin sorunsuz şekilde ilerlediğini ancak çok daha ileriye gitmesi için her türlü çabayı ortaya koyma mecburiyetinde olduklarını ifade eden Kurtulmuş, kültürel, ticari, ekonomik, savunma sanayisi gibi alanlarda çok daha iyi ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

'TİCARET HACMİ HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR'

Kurtulmuş, iki ülkenin ortak hedefinin ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması olduğunu, hedefin şu an çok gerisinde kalındığını ancak ortak çabayla gerçekleştirileceğini ümit ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli imkanlardan birisi de parlamenter diplomasidir. Bu anlamda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Endonezya Dostluk Grubu'nun hem Endonezya'da Türkiye Dostu Grubu'nun çok iyi şekilde çalışarak, iş birliği içerisinde iki ülke arasındaki parlamentoların münasebetlerinin de artırılması ve milletlerin arasında var olan dostlukların resmi seviyede de güçlendirilmesi için gayret sarf edilmesi gerekir. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu alanda yapılacak her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."



TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaret dolayısıyla İkbal'e teşekkür ederek, Endonezya hükümetine ve halkına yürekten sevgilerini iletti.