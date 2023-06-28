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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ekim ayı itibariyle kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Kahramanmaraş
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ekim ayı itibariyle kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:03

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ekim ayı itibariyle yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak"Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Ekim ayı itibariyle yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak” dedi.

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İki günlük Kahramanmaraş ziyaretleri çerçevesinde Onikişubat Belediyesi tarafından organize edilecek olan EXPO alanında incelemede bulunan Meclis Başkanı Kurtulmuş, Kurban Bayramı’nın birinci günü depremzede vatandaşlarla kahvaltı programına katıldı. Burada konuşma yapan Kurtulmuş, “Çok büyük bir acı yaşadık. Nice elemli ve acı hikayeler var. Ailesinden çok sayıda kişiyi depremde kaybetmiş, şehit olarak vermiş olan bir il burası. 12 bin 625 kişi depremde vefat etmiş. Yaklaşık olarak Kahramanmaraş’ın dörtte biri yıkılmış, yani oturulamaz hale gelmiş. Bu ağır hasardan sonra çok süratle bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları hep beraber seferber olarak depremzede kardeşlerimiz için yaralarını sarmak için büyük bir gayret sarf etti.

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Ben Cumhurbaşkanımız ile birlikte hemen depremin ardından defaatle deprem bölgesine geldik. Elhamdülillah yapılan faaliyetleri bugün itibariyle geriye doğru değerlendirdiğimizde, büyük mesafeler alındığı, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının büyük bir kısmının tamamlandığı, eksikliklerin karşılandığını görmekten memnun oluyoruz” diye konuştu.

Depremzedelerin konutlarının Ekim ayında teslim edileceğini söyleyen Kurtulmuş, “Depremde evleri yıkılmış olan ve oturulamaz halde olan yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için devletin seferber olmasıdır. Ekim ayından itibariyle yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak.

Ümit ediyoruz ki kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımız kalıcı konutlarına geçerek hiç olmazsa depremin getirmiş olduğu ağır travmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bir zemine oturmuş olacak” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ekim ayı itibariyle kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Kahramanmaraş

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