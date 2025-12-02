×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbe'deki İsmail Somoni Anıtı'na çelenk bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Tacikistan#Tacikistan Milli Meclisi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbedeki İsmail Somoni Anıtına çelenk bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 09:46

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Somoni Anıtı'na çelenk sundu. Kurtulmuş, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali'nin daveti üzerine geldiği başkent Duşanbe'deki resmi temaslarına başladı.

Haberin Devamı

Dostluk Meydanı'ndaki İsmail Somoni Anıtı’na gelen Kurtulmuş'u Tacikistan Milli Meclisi Ekonomi ve İletişim Komisyonu Başkanı Davlatali Said, Tacikistan’ın Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ve Duşanbe Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Şerifi karşıladı.

Kurtulmuş, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Muhafız Alayı askerlerince taşınan ve üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi İsmail Somoni Anıtı’na bıraktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbedeki İsmail Somoni Anıtına çelenk bıraktı

Kurtulmuş’a, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar eşlik etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbedeki İsmail Somoni Anıtına çelenk bıraktı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti törenin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#Tacikistan#Tacikistan Milli Meclisi

BAKMADAN GEÇME!