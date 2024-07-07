TBMM Başkanı Kurtulmuş:  Dünyanın bütün ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştireceğiz

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İşte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Şimdi karşımızda çok kutupluluk denen yeni bir dönemin başlangıcı var. Çok kutupluluk, birçok alanda önümüze çok yeni imkanlar, çok yeni tehditler, çok yeni fırsatlar sunuyor. Çok kutupluluğu iyi anlamak ve ona göre mücadele etmek zorundayız. Türkiye olarak dünyanın en zor bölgesinde yaşıyoruz. Türkiye bütün farklı bölgelerde, iş birliğini geliştirebilme potansiyeline sahip dünyadaki ender ülkelerden bir tanesidir. Türkiye 300 milyon Türk dünyasının yaşadığı bir coğrafyanın parçasıdır. Türkiye aynı zamanda NATO'nun üyesi. Türkiye İİT'nın bir parçası. Türkiye, BRICS ve Şangay iş birliği örgütleriyle birtakım temaslar içinde olan bir ülke. Hiçbir zaman at gözlüklerini takmaksızın dünyanın bütün ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştireceğiz. Rusya - Ukrayna'daki savaşta iki ülkeyle görüşebilen tek ülke Türkiye oldu. Türkiye, önümüzdeki dönemde çok kutuplu dünyanın kendisine sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek.