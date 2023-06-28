TBMM Başkanı Kurtulmuş: Depremzedelerin yaralarını saracağız

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bütün milletimizin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bu ziyaretimizin esas amacı depremzede kardeşlerimizle olan dostluğu pekiştirmek. Türkiye bu depremi unutmadı. Depremzedelerin yaralarını saracağız. Kalıcı konutların inşası için hızla çalışıyoruz. Yapılacak daha çok iş var. Depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Buruk bir bayram. Çok sayıda konteyneri ziyaret ettik, çok hazin hikayeler var. Ailesinin tamamını kaybetmiş kardeşimiz var. Hayat devam ediyor. Hayatta kalanlara hep birlikte destek olmamız lazım.

AÇILAN İŞ YERLERİ YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Depremin ikinci gününden bu yana sayın cumhurbaşkanımız ile buralara geldik. Acil ihtiyaçlar karşılandı, esas meselenin kalıcı konutlar yapmak olduğunu biliyoruz. Kalıcı konutların en azından önemli bir kısmı hak edenlere verilecek. Bununla birlikte insanlar daha stabil hayata geçecek. Fabrika, iş yerlerinin çalışamaz hale geldiğini biliyoruz. Bunlardan faaliyete geçen yüzde 50'yi aşmış durumda. Eğitim ve sağlık alanında eksiksiz hizmet devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yapacak çok işimiz var.

Haberin Devamı

EKİM AYINDA TESLİMATA BAŞLIYORUZ

Bu yıl Ekim ayında konutlar bittikçe teslimata başlıyoruz. İllerimizce ve birçok ilçede plan yapıldı. TOKİ marifeti ile proje başlatıldı. Yeni kamusal alanlarının oluşması için çalışma yapıldı. Faaliyetler bir takvim içinde işliyor. Önceliğimiz bu deprem bölgesini yeniden deprem öncesi döneme getirmek.

Meclis'te başkan seçildikten sonra da bahsettim. TBMM gündeminde de depremle ilgili faaliyet neyi gerektiriyorsa, bir numaralı gündem maddemiz deprem.

Kamu kurumları titiz şekilde çalışmalarını yürütüyor. Milletimizin gösterdiği dayanışma her türlü övgünün üstündedir. Gençlerin istihdamı için ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi işsizlik meselesi. Gençler kendileri söylemeye utanıyor ama özellikle anne babaları rica ediyor. Bununla ilgili toplum yararına çalışma programı kapsamında geçici sürelerle de olsa istihdam edilmeleri için çalışmalar sürdürülüyor.