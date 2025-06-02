TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. DEM Parti Grup başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin de yer aldığı ziyarette yapılan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

Kurtulmuş, ziyaret sonrasında şu açıklamalarda bulundu: “Bugün siyasi partilere yaptığımız ziyaretler çerçevesinde DEM Parti gurubunu da ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fevkalade ve yapıcı bir fikir teatisinde bulunduk. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin terörden tamamen kurtulması, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması ve demokratik standartlarının daha da ileri götürülmesi açısından TBMM’nin üzerine düşen sorumluluklar konusunda fikirlerimizi karşılıklı olarak müzakere ettik.

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"FİKİR TEATİSİNDE BULUNDUK"

Çok şükür İmralı’dan gelen açıklamanın, ardından örgütün silahları bırakacağı açıklamasının ardından mesele artık siyasetin merkezi olan TBMM’de konuşulacak noktaya gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla, bu sürecin bir an önce sonlandırılması ve Türkiye’de yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"TİTİZ BİR ÖN HAZIRLIK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM’de kurulacak komisyonun en verimli çalışması mümkün olması. Bunun için komisyonunun nasıl teşkil edileceği ve hangi çalışma usulleri ile çalışacağı konusunda tiriz bir ön hazırlık gerçekleştireceğiz. Meclis Başkanlığı seçimi dolayısıyla MHP’ye, CHP’ye, şimdi DEM Parti’ye, biraz sonra da İYİ Parti’ye ve Yeni Yol Partisi’ne ve diğer partilere yapacağımız ziyaretlerde bu meselenin geneli ile ilgili bir fikir teatisinde bulunmuş olacağız. Bu dönemin Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

KURTULMUŞ’TAN “TAKVİM KONUŞTUNUZ MU” SORUSUNA CEVAP

Kurtulmuş, bir basın mensubunun "Takvim konuştunuz mu?" sorusuna, "Sadece genel çerçeveleri konuştuk, fikirlerimizi teati ettik." yanıtını verdi.

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DEM’DEN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ise yarın yapılacak TBMM Başkanı seçimini anımsatarak, Numan Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanı seçileceğini bildiklerini dile getirdi. İçinden geçilen sürecin TBMM'ye çok büyük görev ve sorumluluklar yüklediğine dikkati çeken Hatimoğulları, görüşmede bu konuların da müzakere edildiğini anlattı. Hatimoğulları, "Önümüzdeki yeni dönemde de parlamentonun özellikle bu sorunun çözümü, Türkiye'de barış sürecinin tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili özellikle parlamentonun üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle de detaylı bir biçimde değerlendirme olanağımız oldu." sözlerini sarf etti.

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“BUGÜN KENDİLERİNDEN DİNLEMİŞ OLDUK”

Hatimoğulları, "Ümit ediyoruz ki yine Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu, parlamentonun bünyesinde bu sürecin çözümüne dair çok büyük katkılar vereceğine inandığımız komisyon çalışmalarının önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından da başlatılacağını bugün yine kendilerinden de dinlemiş olduk." ifadesini kullandı. Tülay Hatimoğulları, ziyareti için Kurtulmuş'a teşekkür ederek, başarılar diledi.