TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyeti ile görüştü

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Buldan, Meclis Başkanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde ve "Terörsüz Türkiye" çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmeye ilişkin, "oldukça olumlu ve pozitif bir çerçevede geçti" değerlendirmesi yapan Buldan, gelecek günlerde Kurtulmuş ile "daha sık, detaylı ve kapsamlı" görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin, "Süreç belli bir aşamaya geldi" diyen Buldan, bu aşamaların ne olduğuna dair gelecek günlerde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Çalışmaların diyalog ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu ifade eden Buldan, "Dolayısıyla bu ziyaretlerimiz devam edecek. Yaklaşık bir ya da iki hafta içerisinde Sayın Devlet Bahçeli'yi, Sayın Özgür Özel'i, yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

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Bu görüşmelerin sonunda da İmralı'ya gideceklerini aktaran Buldan, sürecin aşamalarının olumlu bir şekilde ilerlemesi için istişarelere devam edeceklerini anlattı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da Meclis'te kurulması beklenen komisyonun niteliği, çalışma şartları ve diğer ayrıntılarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerinden pazartesi gününe kadar yazılı görüş istediğini belirten Sancar, bu görüşler geldikten sonra komisyonun türü ve çalışma usullerinin somutlaşacağını belirtti. Kendilerinin de bu konudaki fikirlerini paylaştıklarını, istişareye açık olduklarını dile getiren Sancar, şunları söyledi:

"Meclis'in devreye girmesinin bu süreci çok daha sağlam ayaklar üzerine oturtacağından hiçbir tereddüdümüz yok. Toplumsal meşruiyet, hukuksal güvence ve sağlam ilerleyiş bakımından Meclis, hayati bir rol oynayacak. Meclis Başkanımızın bu konuda iradesi, isteği çok güçlü. Kendisinin bu konuda her türlü çalışmaya açık olduğunu görmek de Meclis'in rolünü oynaması açısından önemli bir imkan. Bütün partilerin bu süreçte eleştirilerini, itirazlarını da içerecek şekilde yapıcı olarak dile getirmeleri Meclis'te diyalog ve uzlaşma arayışının güçlenmesi açısından önemli buluyoruz. Herkesin eleştirisi de itirazı da çekincesi de olabilir ama bunları demokratik bir üslupla ve uzlaşma arayışına dönük olarak Meclis zemininde ifade etmek toplumsal barışa büyük katkı sunacaktır."

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Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerine ilişkin soruya, "Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmemiz en kısa zaman içerisinde gerçekleşecek. Ancak şu an elimizde bir takvim yok. Muhtemelen önümüzdeki hafta düşünülüyor. Onlar bize tarihi bildirecekler." yanıtını verdi.

Meclis'te kurulması beklenen komisyona ilişkin soruyu yanıtlayan Sancar ise "gerekirse yeni bir görüşme turu gerçekleştirileceğini, komisyonun yetkileri, çalışma şekli, kurulma biçiminin mutabakatla kararlaştırılacağını bildirdi.

Kurtulmuş'un "mümkün olan en kısa sürede" bu komisyonun kurulması için elinden geleni yapacağını kendilerine aktardığını ifade eden Sancar, "Bizim de talebimiz, arzumuz budur. Bu komisyonun mümkün olan en kısa sürede, iyi işleyecek bir yapıda kurulması. Mümkün olan en kısa süre, Meclis kapanmadan önce bir süreye, bir zamana kendiliğinden işaret ediyor, öyle olacağı da anlaşılıyor." diye konuştu.