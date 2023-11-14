TBMM Başkanı Kurtulmuş, Davutoğlu'nu kabul etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Davutoğlu, Kurtulmuş'a yasama döneminin başlaması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu ve gündemdeki konuları görüştüklerini söyledi. Görüşmenin iki ana konu üzerinden gerçekleştiğini belirten Davutoğlu, "Birisi son denemde Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Yargıtay arasında yaşanan süreç. İkincisi de Filistin meselesi. Birinci konuda kanaatlerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Sayın Kurtulmuş'a da ifade ettim. Var olan Anayasa'yı benimseriz benimsemeyiz, eleştiririz eleştirmeyiz. Ayrı bir husus ama Anayasa'ya uymak herkesin görevidir. Yüksek yargı arasında olabilecek ihtilafların Anayasa çerçevesinde çözülmesi lazım. Bireysel başvuru hakkının törpülendiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolunun tıkandığı, içerde özellikle yürütmede bazı unsurların yargıyı tahakküm altına aldığı ve benzeri bur hukuki tabloyla karşı karşıyayız. Bunlar, Türkiye için ciddi şekilde düşünülmesi gereken konular. Mesele AYM- Yargıtay meselesi değil. Mesele sadece Can Atalay meselesi de değil. Şu anda yürümekte olan tartışma, demokratik hukuk devletinin varlığı ya da yokluğu meselesidir" diye konuştu.

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'KURUMLARA SAYGIYI YOK EDER'

Davutoğlu, Can Atalay ile görüşlerinin tamamen zıt olmasına karşılık, seçilmiş bir milletvekilinin yerinin Meclis olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM ile ilgili sözlerini değerlendiren Davutoğlu, "Sayın Bahçeli'nin kendi görüşleridir. Delilleri ortaya koyması lazım. Bunun yolu siyaset değil, bunun yolu hukuk. AYM'yi külliyen bir suç altında bırakmak, Türkiye'deki kurumlara saygıyı yok eder" dedi. (DHA)