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TBMM Başkanı Kurtulmuş: CHP sorunları kendi içinde çözmeli, Meclis bu tartışmanın tarafı değildir

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#CHP
TBMM Başkanı Kurtulmuş: CHP sorunları kendi içinde çözmeli, Meclis bu tartışmanın tarafı değildir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 13:40

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "CHP sorunları kendi içinde çözmeli, TBMM partinin iç ihtilafında taraf olmaz" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in eli kanlı başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi ve dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yoktur”

(Terörsüz Türkiye süreci) Bu kadar olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için tüm partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım.

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TBMM'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır. CHP'nin aralarındaki çekişmeleri ve tartışmaları kendilerinin çözmesini tavsiye ederiz ve ümit ederiz"

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#CHP

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