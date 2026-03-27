TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Kurtulmuş, Romanya'daki resmi ziyaretleri kapsamında gittiği Bükreş Türk Şehitliği'nde, anıta "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk sundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden Kurtulmuş, mezarlara karanfiller bıraktı.

Şehitlik özel defterini de imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı:

"Bükreş Türk Şehitliği'nde metfun bulunan kahramanlarımız, vatanımızın hangi bedellerle korunduğunu nesilden nesle hatırlatan derin nişanelerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya cephesinde mücadele ederken şehadete yürüyen Mehmetçiklerimiz, milletimizin fedakarlık ve adanmışlıkla yoğrulmuş tarihinin silinmez izleri arasında yer almaktadır. Emanetlerine sadakatle sahip çıkmayı, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerleri korumayı ve milli hafızamızı diri tutmayı tarihi bir mesuliyet olarak görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Romanya'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaretim vesilesiyle burada bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kurtulmuş'a, Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da eşlik etti.