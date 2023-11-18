TBMM Başkanı Kurtulmuş: Böyle bir sistem dünyayı taşımaz

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul’da 62. Genel Kurulu yapılan Milli Türk Talebe Birliği'nde konuştu. Fatih’te bulunan merkez bina toplantı salonunda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Milli Türk Talebe Birliği 106. Yılını geride bırakan Türkiye’nin en köklü öğrenci hareketlerinin başında gelir. Tam tabiriyle kökü mazide olan atiyi temsil eden bir öğrenci kuruluşudur. Genç kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Ama bu özelliklerinin ötesinde Milli Türk Talebe Birliği’nin bir başka özelliği ise bir mektep olmasıdır. Bu binanın dilleri olsa da konuşsa. Bugün Türkiye’de geldiğimiz nokta. Bunların her bir hareketimizin, siyasi mücadelemizin fikri harcı bu binada karılmıştır. Buradan yayılarak bugüne kadar gelinmiştir. Geriye doğru baktığımızda tam manasıyla başarılı olmuş bir hareketin mensupları olarak hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu salonlarda fikri olarak oluşturulan siyasi hedeflerin hemen gerçekleşmiş olduğundan dolayı Allaha sonsuz şükretmek boynumuzun borcudur. Alnımızı şükür secdesinden kaldırmazsak yeridir diye düşünüyorum” dedi.

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“CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖNDER OLARAK BU HAREKETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı açarak önderlik yaptığını söyleyen Başkan Kurtulmuş, “Kıbrıs Davasına sahip çıkan fikirlerin bu binada karıldığını hatırlıyoruz. Yine aynı şekilde başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmesi ve başörtülülerin toplumsal hayatın her yerinde yer alabilmesi mücadelesinin ilk kıvılcımlarının bu binada atıldığını biliyoruz. İmam hatipler başta olmak üzere meslek liselerinin maruz kaldığı haksızlıklardan arındırılması ve onların önünün açılmasıyla ilgili hem fikirlerin hem eylemlerin bu binanın içinde planlandığını biliyoruz. Başkalarının kuyruğuna takılan bir gençlik değil milli köklerinden destek alan hukuklarıyla dünyada tam bağımsız Türkiye’yi kurma ideallerinin burada filizlendiğini çok iyi hatırlıyoruz. Hepsinin üzerinde Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın sloganlarının 10 yıllar boyunca sadece slogan olarak değil dua olarak tekrarlandığını hep beraber şahit oluyoruz. Allaha binlerce şükür bunların hepsini aşmak Ayasofya’yı kıyamete kadar Müslüman Halklarının ibadetine açmak bu nesle sahip oldu ve bu neslin öncüsü olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önder olarak bu hareketleri gerçekleştirdi. Türkiye’nin ve milletin önünü açmış oldu” şeklinde konuştu.

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Türkiye’nin önünde hedeflerin olduğunu söyleyen Başkan Kurtulmuş, “Ayasofya’nın açılması sadece bir binanın aslına döndürülmesi değil Ayasofya’nın açılması aynı zamanda milletin aslına döndüğünün göstergesi olarak fevkalade önemlidir. Biz öyle bir milletiz ki bırakın geri gitmeyi iki günümüz aynı olamaz. Hep önümüze yeni hedefler koymuş ve yeni hedefleri gerçekleştirmek için can pahasına çaba vermiş bir milletiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde önümüzdeki dönemde çok hedeflerimiz var. 3 temel hedefimiz var. Bunlardan birincisi cumhuriyetimizin ikinci asrını sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye yapmak için canla başla çalışacağız. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz. İkincisi hakkaniyetli, adaletli yeni bir dünya sisteminin kurulması için ihtiyacıdır, zaruriyetidir. Dünya 5’ten büyüktür demek sadece bunu dünyaya teklif etmek değil. İsrail’in bu azgın, saldırgan katliamı çoktan aşmış bu soykırımına karşı dünyanın nasıl sessiz kaldığını görüyorsunuz. Böyle bir sistem artık çalışmaz. Böyle bir sistem dünyayı taşımaz. Yeni bir dünya sistemini kurmak için canla başla gayret edeceğiz. Onu da hep beraber gerçekleştireceğiz. Son olarak üçüncü büyük hedefimiz az evvel gençlerin hazırladığı videoda da gördük Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanımızın açıldığı günde ifade ettiği gibi bir başka büyük fethin işaretidir. İnşallah biz görürüz, biz görmesek bile bizden sonraki neslin göreceğine adım kadar eminim. Mescid-i Aksa ve Kudüs mutlaka özgürleşecek. Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti tam manasıyla özgür bir Filistin Devleti kurulacaktır” diye konuştu.