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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika’da temaslarda bulundu

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Belçika
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika’da temaslarda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 18:23

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü. Ayrıca Belçika Diyanet Vakfını ve Belçika İslam Federasyonu’nu da ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü. Kurtulmuş, ayrıca Belçika Diyanet Vakfını ve Belçika İslam Federasyonu’nu da ziyaret etti.

 BELÇİKA SENATO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Blondel ile gerçekleştirdikleri görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bölgelerini de ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Belçika Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubunun kurulmasından memnuniyet duyuyor; bunun, parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Blondel'ı, NATO PA Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği için kutluyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika’da temaslarda bulundu

UKRAYNA PARLAMENTOSU BAŞKANI STEFANCHUK İLE BİR ARAYA GELDİ 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brüksel’de, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda “NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğumuz Brüksel’de, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya gelerek parlamentolarımız arası ilişkiler ve bölgesel güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizde, Türkiye olarak Ukrayna’daki savaşın, anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözüme ulaştırılması, uluslararası hukuk temelinde ve tarafların üzerinde uzlaşabileceği adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için çalışmayı, bu yöndeki hakiki çabalara destek vermeyi sürdüreceğimizi ifade ettik. Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını kuvvetle desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika’da temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğumuz Brüksel’de, Belçika Diyanet Vakfı’nı ve Belçika İslam Federasyonu’nu ziyaret ettik.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika’da temaslarda bulundu

Cuma namazının ardından Fatih Camii’nde Brüksel’de yaşayan vatandaşlarımız ve İslam toplumundan kardeşlerimizle bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Belçika

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