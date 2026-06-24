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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Aliyev tarafından kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#İslam İşbirliği Teşkilatı#İlham Aliyev
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Baküde Aliyev tarafından kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 15:08

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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Zagulba Sarayı'ndaki kabulde, İSİPAB konferansı kapsamındaki konular başta olmak üzere, ABD/İsrail-İran savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen barış müzakereleri ile diğer bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kabulde, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e nazik misafirperverlikleri ve hüsn-ü kabulleri için teşekkür ediyor, ziyaretimizin 'tek millet, iki devlet' anlayışı temelinde kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimizin daha da derinleşmesine ve ortak hedeflerimize katkı sunmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Baküde Aliyev tarafından kabul edildi

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#Numan Kurtulmuş#İslam İşbirliği Teşkilatı#İlham Aliyev

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