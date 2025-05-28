Terörsüz Türkiye'de yeni süreç... Kurtulmuş ve Bahçeli bir araya geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında ziyaret etti.

'TERÖR BELASI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILMALIDIR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu:

Kendisinin terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi rolü vardır. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra TBMM’ye görev düşmektedir. Sorumluluk Meclis'in adımlar değerlendirilecek. Sürece öncülük edilmesi gerekecek. Türkiye’nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir.

Herhangi partinin tek başına gerçekleştirebileceği bir şey değildir. TBMM’nin müzakere ortamında gerçekleşir. Siyasi partilerimizin hepsini siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum.