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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü

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#TBMM#Azerbaycan#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 22:23

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile telefonda görüştü.

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ve parlamentolar arası diplomasi ele alındı ve Türk Dünyasında istikrarın sağlanması için her alanda iş birliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Kurtulmuş ayrıca, Gafarova'ya ramazan tebriğinde bulundu ve ramazan ayının Azerbaycan halkına ve Müslüman dünyasına barış ve hayırlar getirmesini diledi. 

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#TBMM#Azerbaycan#Numan Kurtulmuş

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