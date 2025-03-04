TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ve parlamentolar arası diplomasi ele alındı ve Türk Dünyasında istikrarın sağlanması için her alanda iş birliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Kurtulmuş ayrıca, Gafarova'ya ramazan tebriğinde bulundu ve ramazan ayının Azerbaycan halkına ve Müslüman dünyasına barış ve hayırlar getirmesini diledi.