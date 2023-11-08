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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

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#Numan Kurtulmuş#Karabağ Zaferi#Azerbaycan
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycanın Zafer Gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 15:02

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karabağ Zaferi'nin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajla Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadeleyle özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik ediyorum. Karabağ Zaferi, yalnızca işgal altındaki toprakları azat etmekle kalmamış, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliği umutlarının yeşermesine de vesile olmuştur. Bu zafer uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycanın Zafer Gününü kutladı

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#Numan Kurtulmuş#Karabağ Zaferi#Azerbaycan

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