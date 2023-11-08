TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadeleyle özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik ediyorum. Karabağ Zaferi, yalnızca işgal altındaki toprakları azat etmekle kalmamış, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliği umutlarının yeşermesine de vesile olmuştur. Bu zafer uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.