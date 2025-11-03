TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ayağımıza vurulan prangaları kaldırıp bir kenara atıyoruz

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TPAO Konferans Salonu'nda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda, Adıyaman'da üniversitenin akademik yıl açılışına katıldıklarını, ardından da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Adıyaman'ın Anadolu irfanının, kültürünün ve medeniyetinin önemli sembol şehirlerinden biri olduğunu ve tarih boyunca birçok kültüre, medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinde kentin hasar gördüğünü ifade etti.

Depremlerde 8 bin 500'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Kurtulmuş, "Zaman içerisinde bu yaraları oldukça hızlı şekilde sararak bugün belli bir seviyeye geldik. Hiç şüphesiz geride bıraktıklarımızı, kaybettiklerimizi yerine getirecek hiçbir maddi imkan yoktur ama o acılarımızı diri, canlı tutacağız. Adıyaman yaralarını büyük oranda sarmayı başardı, inşallah geri kalan da hızlı bir şekilde tamamlanarak fiziki anlamda yaşanmamış olur diye düşünüyorum. Yaralarını da hep beraber barışla, kardeşlikle, dostlukla, dayanışmayla sarar ve yolumuza devam ederiz." dedi.

Dünyanın içinden geçtiği zorlu döneme işaret eden Kurtulmuş, dünyanın güç mücadelelerinin verildiği, bütün merkezlerin tam kalbinde ve ana üssünde Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyanın yer aldığını, Türkiye’nin bu gelişmeleri seyredemeyeceğini kaydetti.

Dünyadaki gelişmeleri iyi takip etmek, bunlara güçlü şekilde cevapları hazırlamak ve iç cepheyi tahkim ederek çok güçlü bir şekilde bu bölgede var olmak gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bu coğrafyada bulunmak için, nefes almak için, ayakta durmak için çok güçlü olmanız lazım. Ekonomik olarak güçlü olacaksınız, siyasi olarak güçlü olacaksınız, askeri olarak güçlü olacaksınız, eğitimde, kültürde güçlü olacaksınız ama hepsinden önemlisi toplumsal yapınız itibarıyla da çok güçlü olacaksınız. Yani dostluk, kardeşlik, bir arada olmak, beraber olmak sizin toplumsal dokunuzun ana mayasını oluşturacak. Eğer böyle olmazsa, içinizi karıştırmak için emperyalist güçlerin nasıl devreye girdiğine yakın tarihimiz şahittir." şeklinde konuştu.

"AYAĞIMIZA VURULAN PRANGALARI KALDIRIP BİR KENARA ATIYORUZ"

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşananlardan ders çıkartarak iç cephesini çok sağlam tutması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bunun için milletin önünde fevkalade önemli, fevkalade dikkat edilmesi gereken bir sürecin bulunduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür, 50 yıldır uğraştığımız, on binlerce insanın canına mal olan, binlerce şehidimizin canına mal olan, Türkiye'nin trilyonlarca dolar maddi kaybına neden olan terör belasından artık kurtuluyor, ayağımıza vurulan prangaları kaldırıp bir kenara atıyoruz. Bunun için içeride dirliğimizi, birliğimizi hukuk çerçevesinde, adaletle ve eşitlikle yan yana durarak bu yolumuzu açıyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 102 yıllık cumhuriyet tarihinin yarısını yok eden terör örgütünün devreden çıkarılması, silahların tamamen bırakılmasıyla birlikte bu karmaşık Orta Doğu coğrafyasında daha güçlü bir Türkiye'ye adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

"GELDİĞİMİZ NOKTA HİÇ KÜÇÜMSENECEK BİR NOKTA DEĞİLDİR"

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin de bilgiler veren Kurtulmuş, örgütün silahlarını bıraktığını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin güvenlik birimlerinin, gerçekten silahların bırakıldığını tespit ve teyit etmesiyle birlikte, bundan sonra neler yapılabileceğinin ana çerçevesi tartışılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hazırlayacağı bir çerçeveyle konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesine havale edecektir." diye konuştu.

Komisyon çalışmalarında gelinen noktaya dikkati çeken Kurtulmuş, "Geldiğimiz nokta hiç küçümsenecek bir nokta değildir. Sizi temin ederek söylüyorum, başka ülkelerde karşılaşılan çatışma çözümlerinde 5-6 yılda, 7-8 yılda gelinen noktaya Türkiye bir yıllık süre içerisinde çoktan gelmiş vaziyettedir. İnşallah bu süreci başarıyla tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"BU OYUNUN, İNANIN Kİ BU BÖLGEDEKİ HİÇBİR KİMSEYE FAYDASI YOKTUR"

Kurtulmuş, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde böl, parçala, yönet politikasıyla nasıl ülkelerin paramparça edildiğinin, nasıl koskoca bir cihan devletinin etnik ve mezhebi çatışmalar üzerinden birbirine kırdırıldığının dün gibi hatırlandığını ifade etti.

Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yakın bir zaman içerisinde özellikle Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan süreç itibarıyla bölgedeki ülkelerin nasıl parçalandığını, halkların nasıl birbirine düşman edilmek için azami bir gayret sarf edildiğini hep beraber görüyoruz. Irak paramparça hale getirilmiş, Suriye paramparça olmuş, Lübnan yönetilemez bir hale gelmiş, Libya ikiye bölünmüş, bölgedeki bütün ülkeler maalesef bir iç türbülansa sokulmuş... En son görüyorsunuz, Sudan'da neredeyse her şeyi birebir aynı olan halk, birbirine düşman hale getirilmeye çalışılıyor. Bütün bunların içerisinde kim kaybetti? Bu bölge halkları kaybetti. Bu bölge halkları ezildi. Kanları döküldü. Şehirleri yağmalandı. Tarihi eserleri yağmalandı. İnsanlar birbirlerine düşman hale getirildi. Allah aşkına, bir tek Allah'ın kulu kalkıp son 20-25 yıl içerisinde bölgede olanlardan Türkler kazandı, Araplar kazandı, Kürtler kazandı, Sünniler kazandı, Şiiler kazandı diyebilir mi? DEAŞ'ın Suriye'de, Irak'ta faaliyet gösterdiği en yoğun günlerinde Türkiye'deki gazetelerde olan bir haberi hiç unutmam. Küçük bir haber olarak geçti. Irak'ın Tusurmati kentinde Sünni Türkmenlerle Şii Türkmenler kavga ettiler, şu kadar ölü oldu. Bırakın etnik ayrışmayı, bırakın mezhep ayrışmasını, aynı halkı bile birbirinden ayırt edecek birtakım oyunları ortaya koymayı başardılar. Bu oyunu bozmak zorundayız. Bu oyunun, inanın ki bu bölgedeki hiçbir kimseye faydası yoktur."

Adıyamanlıların Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin yapı taşı olduğunu anlatan Kurtulmuş, kentte Türk'ün, Kürt'ün, Zaza'nın, Sünni'nin bir arada yaşadığını aktardı.

Adıyaman'ın birleştirici bir kimliğinin olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türk'ü, Zaza'yı, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi bir arada tutabilmiş, gayrimüslim unsurlarıyla birlikte bir arada yaşamayı başarmış bir kentte konuşuyoruz. Sizi temin ederim ki bu emperyalistler ne Arap'ı, ne Türk'ü, ne Kürt'ü, ne Maruni'yi, ne bu bölgedeki herhangi bir Ezidi'yi, ne Sünni'yi, ne Şii'yi, ne Alevi'yi severler." diye konuştu.

Farklılıkları zenginlik olarak görmek gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bu bölgenin dışarıdan gelenlerin at koşturacağı bir ülke olmadığını belirtti.

Kurtulnuş, "Hele hele bu ülke asla ve asla yabancının çizmesine, yabancının nefesine dahi kendisini ezmesi için müsaade etmeyen bir milletin ülkesidir. Hep beraber bunu inşallah bir araya getireceğiz. Farklılıklarımızı tabii ki koruyacağız. Herkes kendi farklılığı içerisinde eşit ve özgür Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak varlığını devam ettirecek." dedi.

Yollarının kardeşlik ve esenlik yolu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, hep beraber yola devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Allah yolumuzu açık etsin. Allah bu ülkenin ayağına prangalar vurmak isteyenlere fırsat vermesin. Tabii ki biliyoruz, hissediyoruz ve görüyoruz. Türkiye'de büyük bir çoğunluk, bu komisyonumuzun çalışmalarına büyük destek veriyor. Zaten parlamentoda yer alan 11 siyasi parti, beş partinin grubu var, altı parti de bireysel olarak katılıyor. Bir parti hariç hepsi komisyonun içerisinde. Herkes fikrini söylüyor, büyük bir destek veriyor. Ama şunu da görüyoruz ve biliyoruz ki bazı çakallar da köşelerinde durarak Türkiye'nin bu demokrasi, barış, esenlik ve kardeşlik sürecine bir şekilde müdahil olmaya, onu bozmaya çalışmaları muhtemeldir, mukadderdir. Biz birlik olursak, ortak kararımızı ortaya koyduğumuz bu kararımızı sürdürürsek mutlaka sonuç alacağımızı düşünüyorum."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinin ​​​​​​​​​​​​​​sorularını cevapladı.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan da katıldı.