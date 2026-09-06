TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

AA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 22:03
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı finalde 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler, Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.