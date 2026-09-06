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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

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#Numan Kurtulmuş#Filenin Sultanları#Şampiyon
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 22:03

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı finalde 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler, Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

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#Numan Kurtulmuş#Filenin Sultanları#Şampiyon

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