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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir'i ziyaret etti

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#Numan Kurtulmuş#TBMM Başkanı#Anıtkabir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 13:34

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

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TBMM'nin 7 Haziran'da yapılan seçimle 30'uncu başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e geldi. Kurtulmuş'un, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Beraberindeki heyetle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabiri ziyaret etti



"Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 100'ncü yılını idrak ettiğimiz bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci Dönem Başkanı ve Başkanlık Divanı olarak huzurunuzdayız. Kurucu Meclis'imizin ruhunu oluşturan bağımsız Türkiye ideali ve emperyalizmle mücadele azmi temel şiarlarımızdandır. Yetkisini milli iradeden almayan hiçbir güce boyun eğmeme kararlılığımızı bir kere daha beyan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 2'nci asrının her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olabilmesi için var gücümüzle çalışacağımızı teyit ediyoruz. Milletimizin ilelebet payidar olması ve devletimizin ilanihaye bekası temel düsturumuzdur. Milletimizin huzur ve refah içerisinde yaşamasını temin etmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek azim ve kararlılığındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak demokrasi, milli irade ve hukukun üstünlüğü asli ilkelerimizdir. İstiklalimizi tehdit edecek her türlü girişimin karşısında duracak, milli birlik ve beraberlik bilinciyle ülkemizin topyekun kalkınması yolunda sadakatle yürüyeceğiz. Sizin şahsınızda yıkıntılar içinden doğrularak diriliş mücadelesini veren silah arkadaşlarınızı, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun." 

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#Numan Kurtulmuş#TBMM Başkanı#Anıtkabir

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