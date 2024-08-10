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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anafartalar Zaferi, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri

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#Numan Kurtulmuş#Anafartalar Zaferi#Çanakkale
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anafartalar Zaferi, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 12:32

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin, Çanakkale'deki destansı mücadeleyle, tarihin unutulmaz zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur. Anafartalar'da inancı ve değerleri için şehadete yürüyerek vatanımızı bizlere emanet eden kahramanlarımız, tarihin seyrini değiştirdikleri gibi gelecek nesillere de direniş ruhunu miras bırakmışlardır. Bu büyük zaferin 109'uncu yıl dönümünde, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de tarih yazan tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."

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#Numan Kurtulmuş#Anafartalar Zaferi#Çanakkale

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