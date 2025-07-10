TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitliğe gelişinde Meçhul Asker Anıtı önünde dua eden Kurtulmuş, daha sonra Aliya'nın mezarına üzerinde TBMM Başkanı yazılı çelenk bıraktı. Ziyarette, ayrıca Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, “Bosna Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı, büyük dava ve fikir adamı, mütevazı bir Müslüman, örnek bir devlet adamı Aliya İzzetbegoviç’i, Kovaçi Şehitliği’ndeki kabri başında dualarla andık. Rahmetli Aliya, hayatı boyunca hep en ön saflarda yer almış, yok edilmek istenen halkına umut olmuş; ortaya koyduğu metaneti, dirayeti ve siyaseti ile dünyaya izzetli bir duruşu, adaleti ve özgürlük mücadelesini adeta yeniden öğretmiştir. O, sadece Bosna halkının değil, tüm insanlığın onurunu yüceltmek için yaşamış bir liderdi. Bosna Hersek halkı özgürce yaşayabiliyor, Müslümanlık bugün Balkan coğrafyasında varlığını sürdürüyorsa, elbette Aliya’nın inancı, cesareti ve mücadelesi en büyük pay sahibidir. Aliya’yı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Aziz hatırasını daima yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kurtulmuş’a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti.