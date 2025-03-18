TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla 19-21 Mart'ta, Fransa'yı ziyaret edecek. Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek Zirve'ye, Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi'nin 46 üye ülkesi ile çok sayıda ortak ve gözlemci ülkenin parlamento başkanları ile çeşitli parlamentolar arası meclislerin başkanları katılacak.

AKPM'nin ev sahipliğinde 2 yılda bir düzenlenen Parlamento Başkanları Konferansı'nın açılış konuşmasını AKPM Başkanı Theodoros Rousopoulos yapacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zirve'de, 'Demokrasinin korunması', 'Kutuplaşma ve belirsizlik zamanlarında ifade özgürlüğünün güvence altına alınması', 'Politikacılara yönelik şiddet' temalarında düzenlenecek oturumlarda hitap edecek. Zirve kapsamındaki çeşitli programlara katılacak olan Kurtulmuş, ikili görüşmeler de yapacak.

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Strazburg'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) ziyaret edecek Kurtulmuş'un, beraberindeki TBMM heyetiyle Türk kültürü ve geleneklerinin tanıtıldığı Strazburg Ramazan Fuar Alanı'nda incelemede bulunması bekleniyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu'nda da Türk toplumunun temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.