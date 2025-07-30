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TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Rousopoulos ile görüştü

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#AKPM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Rousopoulos ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 12:54

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos ile Cenevre’de bir araya geldi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6’ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre’de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, “Parlamentolar arası iş birliği ve küresel sorunlara karşı ortak duruşun önemini vurguladığımız görüşmede, Gazze’de süren insani krizin bir an evvel sonlandırılması ve kalıcı barışın tesisi için uluslararası toplumun adil, tutarlı ve sorumluluk sahibi bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ettik. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye olarak yürüttüğümüz arabuluculuk çabalarının bölgesel barış açısından taşıdığı önemi vurguladık” ifadelerini kullandı.

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#AKPM

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