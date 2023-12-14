TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Meclis’teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

HANGİ KONULAR KONUŞULDU?

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Gazi Meclisimizde kabul ettik. Bölgesel ve küresel sorunların çözülmesine ilişkin Türkiye'nin rolünü, Türkiye- AB ilişkilerini, İsveç’in NATO üyeliğini ve özellikle Gazze’deki İsrail saldırıları üzerine görüşlerimizi ifade ettik" dedi.