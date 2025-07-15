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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da destan yazıldı

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#15 Temmuz#TBMM#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuzda destan yazıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 15:30

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "O akşam kahramanlıklarla ihanet karşı karşıyaydı. O akşamı iki yönüyle de unutmayacağız. 15 Temmuz bir büyük kahramanlık destanıdır. Bu destana sahip çıkmak hepimizin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

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İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz gecesi bir yönüyle büyük bir kahramanlık, diğer yönüyle de bir ihanet gecesiydi. Meydanları dolduran milletimizin cesaretti ve dik duruşu sayesinde bu ülkenin her yerinde büyük kahramanlık destanları yazıldı. Nice hainliklere de şahit olduk.

15 Temmuz gecesini bir zafere dönüştüren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. O akşam kahramanlıklarla ihanet karşı karşıyaydı. O akşamı iki yönüyle de unutmayacağız. 15 Temmuz bir büyük kahramanlık destanıdır. Bu destana sahip çıkmak hepimizin vazifesidir.

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Tüm darbe teşebbüslerinin, darbeleri yönetenlerin hepsinin ortak tarafı gizli bir yapılanmaya sahiptirler. Çıkardığımız dersler ve sonrasında Türkiye'de önemli bir mesafe aldığımızı görüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti arınmış olarak yoluna devam ediyor. Türkiye'nin istihbarat teşkilatlarının arınmadan sonra milli menfaatleri önceleyen çerçevede hareket ettiklerini görüyoruz. Kurumlarımızın temizlenmesi devletimizin güçlenmesi demek. Devletimizin güçlenmesine de şahit oluyoruz.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Milli birlik ve dayanışma ruhunu ileriye götürerek Türkiye'nin tam manasıyla terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak tüm terör örgütlerinin geride kaldığı, tam manasıyla barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz.

YENİ ANAYASA MESAJI

TBMM'yi ilgilendiren başka meselede Türkiye'de yeni, çağdaş, kapsayıcı bir anayasanın yapılması mecburiyetidir. Öyle bir anayasa yapalım ki, bir daha kimse millete efendilik yapmaya kalkmasın. Öyle bir anayasa yapalım ki hiçbir kimse pozisyonu ne olursa olsun darbe yapmayı dahi aklının ucundan geçirmesin.

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