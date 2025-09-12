×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 12 Eylül darbesi, büyük bir ihanettir

Güncelleme Tarihi:

#12 Eylül Darbesi#TBMM Başkanı #Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 12 Eylül darbesi, büyük bir ihanettir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 11:42

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "12 Eylül darbesi, Türkiye tarihinde demokrasiye, hukuka ve toplumsal barışa yapılmış büyük bir ihanettir" dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin 45'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş, "12 Eylül darbesi, Türkiye tarihinde demokrasiye, hukuka ve toplumsal barışa yapılmış büyük bir ihanettir. Bu karanlık dönem, sayısız ailenin acı çekmesine, gençlerin heba olmasına ve değerli hayatların zindanlara, darağaçlarına mahkum edilmesine neden olmuştur. Türkiye, darbelerden ve darbe girişimlerinden önemli dersler çıkarmış, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz, darbeleri millet vicdanında mahkum etmiş, darbecileri tarihin karanlığına gömmüştür. Gayretimiz; siyaseti, hukuku ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek, demokrasiyi derinleştirmek ve halkın iradesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugün en önemli ihtiyaç, toplumu kucaklayan, özgürlükçü ve sivil bir yeni anayasa hazırlamaktır. Darbeleri unutmayacak, darbecilere asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#12 Eylül Darbesi#TBMM Başkanı #Numan Kurtulmuş

BAKMADAN GEÇME!