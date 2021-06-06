TBMM Başkanı, Bakan Soylu’ya yazdı: ‘Suç örgütünden 10 bin $ maaş alanın bilgisini verin’

Şentop’un, 27 Mayıs Perşembe günü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya konu ile ilgili bir yazı gönderdiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, yazısında bir milletvekiline 10 bin dolar verildiğine ilişkin iddiaların Meclis’i ve milletvekillerini töhmet altında bıraktığını belirten Şentop, Meclis’in ve milletvekillerinin töhmet altında kalmaması ve olayın soruşturulabilmesi için, bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı’na ve cumhuriyet savcılığına iletilmesini istedi.

‘USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE SORDUK’

Şentop daha önce yaptığı açıklamada, konuyu uygun bir şekilde sorduklarını belirterek, “10 bin dolar alan kimdir açıklansın diyorlarsa açıklansın, ben de öyle diyorum, açıklansın. Ama konumuz o değil, açıklayacak olan da ben değilim; bunu, bu sözü, ifadeyi dile getiren ben değilim. Muhatabı kimse usulüne uygun sorma yolları vardır. Bu konuyla ilgili biz de zaten ilgiliye uygun bir şekilde sorduk” demişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara