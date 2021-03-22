TBMM bahçesine yıldırım düştü!

Başkent'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, TBMM bahçesine yıldırım düşmesinin ardından yaşananları anlattı.

İşte Duygu Ayaz Bayram'ın sözleri:

TBMM bahçesinde çok büyük ağaçlar var, o ağaçlardan birine yıldırım düştü. Yıldırım düşen ağaç ortadan ikiye ayrılarak kırıldı ve yola devrildi. Basın mensuplarının giriş yaptığı kapıya çok yakın bir nokta. 100 yıllık ve çok büyük ağaçlar olduğunu söylemek mümkün. TBMM'de kırılan parçasının oradan kaldırılması için çalışma yapılıyor.

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