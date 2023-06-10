TBMM asgari ücret, emekliye zam ve kira için toplanıyor

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28’inci yasama dönemine başlayan Meclis, yemin törenleri ve başkanlık seçimi gibi özel oturumların ardından yasama mesaisine bu hafta başlıyor. Meclis Genel Kurulu’nun salı günkü toplantısında Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek. Genel Kurul’da çarşamba günü Başkanlık Divanı ve komisyonlarda AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarına düşen üyeler seçilecek. Daha sonra komisyonlar toplanarak kendi başkanlık divanlarını belirleyecek.

DİJİTAL BANKADAN KREDİ

Meclis’in ilk işi, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarında artış ve kira artışına sınırlamaya ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifini yasalaştırmak olacak. Asgari ücret miktarı Meclis dışındaki komisyonda belirlenecek ancak devlet desteğiyle ilgili düzenleme yasayla yapılacak. Daha sonra Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin teklifin görüşülmesi planlanıyor. Dijital ortamda şubesiz çalışacak olan bu banka aracılığıyla gençlere, evlenmek isteyen çiftlere ve ev kadınlarına sosyal destek sağlanacak.

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EVLENMEYE TEŞVİK

Teklif üzerinde çalışmalar devam etmekle birlikte, evlenmek isteyen çiftlere 150 bin liraya kadar 48 ay vadeli faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Kredinin 24 ayının geri ödemesiz olması dolayısıyla toplam vade 72 ayı bulabilecek. Kendi hesabına sigorta yaptırmak isteyen ev kadınlarının emekli olmaları amacıyla prim giderlerinin üçte biri de devletçe karşılanacak.

DOĞAL KAYNAK FONU

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden ayrıca eğitim ve sağlık başta olmak üzere çocuklar ile gençlerin gelişimine yönelik alanlarda destekler sağlanacak. Dijital bankanın kaynağının, Karadeniz gazı ile Gabar petrolünün geliri gibi doğal zenginliklerden sağlanacak fonlardan oluşması planlanıyor.

BAYRAM TATİLİ VAR

28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı’nda idari izin süresiyle tatilin 9 güne çıkarılması nedeniyle Meclis de 23 Haziran’dan itibaren çalışmayacak. AK Parti ve MHP, bayramdan sonra Meclis’i çalıştırmaya devam ederek sosyal destek paketlerini 15 Temmuz’a kadar yasalaştırmayı amaçlıyor.