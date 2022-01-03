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TBMM aranın ardından yarın mesaiye başlıyor

#Ankara#TBMM#AK PARTİ
TBMM aranın ardından yarın mesaiye başlıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 13 günlük aranın ardından yarın yeni yılın ilk mesaisi başlayacak.

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Çalışmalara 22 Aralık'tan itibaren ara verilen Meclis'te yarın mesai yeniden başlayacak. Yeni yılda Meclis'e sunulacak yeni yasa teklifleri de belli oldu. Yeni yılın ana gündemi, yeni ekonomik yasalar olacak. Yatırım ve istihdam için atılacak adımların yasal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için vatandaşa yeni olanaklar sunulmasını öngören düzenlemeler yapılacak.

STOKÇULUĞA KARŞI KANUN TEKLİFİ GENEL KURUL’DA

Genel Kurul'da yarın ilk olarak stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi hedefleniyor.

REFORM NİTELİKLİ YASALAR

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Meclis'te ekonomi öncelikli yasaların yanı sıra reform nitelikli yasalar için de yeni düzenlemeler gündeme gelecek. Bunlar arasında; Dezenformasyonla Mücadele Yasası, Ruh Sağlığı Yasası, 6'ncı Yargı Paketi ve Spor Yasası yer alıyor. Kripto paraya ilişkin düzenleme de yine ocak ayı içinde Meclis gündemine gelecek yasa teklifleri arasında yer alıyor.

Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin kuruluşu hakkındaki yasa teklifi, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki kanun, Çevre ve İmar Kanunu, İçişleri Bakanlığı görev alanı ile ilgili kanunlarda değişiklik öngören düzenlemeler de yine 2022 yılında yasalaşması gereken düzenlemeler arasında yer alıyor.

Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi de bu yıl Meclis gündemine gelecek.

'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU' MECLİS'TE

Geçen hafta AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan ve ilerleyen günlerde komisyon gündemine alınması beklenen 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılıyor. Teklifle öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

 

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#Ankara#TBMM#AK PARTİ

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