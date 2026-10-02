TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı törenle başladı… Erdoğan’dan fon mesajı: Süratle çözüyoruz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı’nda konuşurken özetle şunları söyledi: “Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bu Meclis, milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı Milli Mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz; meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte, o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması sonrası Bahçeli kendisine kırmızı ve beyaz çiçek takdir etti.

(Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ)

FARKLI FİKİRLERE KULAK VERECEĞİZ

TBMM’miz, dünyanın çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biridir. Başlayan Yeni Yasama Yılı’nın da; fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce, fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla, sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz, iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak, her zaman olduğu gibi, yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligâhı olan TBMM’nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır.

Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layık-ı veçhile hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar, ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attık.

Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen, Türkiye’yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. 2026’nın ilk yarısında Türkiye yıllık yüzde 2.5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1.7 trilyon doları aştı. ihracatımız ağustos ayında yıllık 280.3 milyar dolarla rekor kırdı. Yılın ilk altı ayında turizm geliri 25.7 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayiinde ise hem yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik, hem de bu alanda dünyaya satış yapan bir ülke olduk. Yılın ilk 8 ayında savunma ve havacılık ihracatımız yüzde 16.2 artışla 6.3 milyar dolara çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından DEM sıralarına da giderek tokalaştı.

KİMSENİN HAKKINI YEDİRMEDEN

Dış dengede sürdürülebilir bir noktadayız. Kamu maliyesinde disiplinden sapmadık. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.

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CEPHE SİYASETİNİN ÖMRÜ DOLMUŞTUR

Türkiye’de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti; hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp, muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır. Küresel ve bölgesel gelişmeler, yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Ya kutuplaşmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz... Ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye’ye hâkim kılacağız.”

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YENİ Parti Lideri Özel Bahçeli’yle tokalaştı.

YENİ ANAYASA İÇİN EN İDEAL DÖNEM

Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik, bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo, bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da arttırmıştır. Hepsinden önemlisi; köklü değişikliklerle yapısal kusurlarından geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın, darbe döneminin izini, etiketini taşımasıdır. Türkiye, bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalpgâhı olan bu Gazi Meclisimiz, her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir.

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HUZURA KALKAN 467 EL

Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem, bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Bu Meclis, Türkiye’nin milli ve hayati meseleleri söz konusu olduğunda müzakere ve uzlaşma kapasitesinin sağlamlığını zaten göstermiştir. Bilhassa “huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 el” ile sivil siyaset, vesayetin ördüğü psikolojik duvarları yıkmış, önyargıları tuzla buz etmiştir.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Meclis açılışını ilk kez locadan izledi.

İLK DÖRT MADDE

Sesi, milletin sesiyle hemâvâz olanların bu süreçte korkacağı, çekineceği bir tartışma olamaz, olmamalıdır. Anayasanın yürürlükteki ilk dört maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin, taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÖLGEDE YENİ BİR RÜZGAR ESTİRDİ

Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda, Terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye’nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye’nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgâr estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin, Türkiye’yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir; fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye’nin enerjisini heba ettiği, Türkiye’yi oyaladığı, Türkiye’nin kaynaklarını tükettiği açıktır.

BAHÇELİ VE DEM’E TEŞEKKÜR

“Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmalar, Türkiye’nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, dış politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma karanını açıklamıştır. Çerçeve Yasa’nın çıkarılması konusunda TBMM’nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye’nin dostlarını sevindirirken; hiç şüpheniz olmasın ki, Türkiye’nin hasımlarını da üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşla Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız, belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubu’na aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum.

GÜL JESTİ

BOYKOT...

28’nci Dönem 5’nci Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Törene, milletvekillerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hitap ettiği Genel Kurul’da ise grubu olan tüm partilerin genel başkanları hazır bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, özel oturum başlamadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan da Bahçeli’nin yanına giderek selamlaştı.

YENİ PARTİ’DEN BOYKOT

Kurtulmuş, açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Genel Kurul’a davet etti. Yeni Parti ve CHP grubu dışındaki partiler, Cumhurbaşkanı’nı, TBMM İçtüzüğünde öngörüldüğü şekilde ayakta karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan salona girdiğinde locadaki diğer misafirlerin aksine yerinden kalkmadı. Yeni Parti grubu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erdoğan kürsü konuşması başlamadan önce Özgür Özel’in öncülüğünde Genel Kurul’u terk etti.

KARŞILIKLI JEST

DEM Parti milletvekilleri ise masalarına cezaevinde olan avukat Can Atalay’ın fotoğraflarını koydu. Cumhurbaşkanı’nın terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Bahçeli’ye teşekkürüne MHP grubu da ayakta alkışlarla karşılık verdi.

Erdoğan, kürsüden indiğinde ise ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı, konuşmasını tamamlamasından sonra milletvekili sıralarına yürüyüp AK Parti grubundan başlayarak DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partili yöneticilerle ve DEM Parti’nin kurmaylarıyla tek tek tokalaştı.

Bahçeli ise Erdoğan yanına doğru gelirken masasından iki gül alarak ilerledi. MHP Lideri, kırmızı beyaz gülleri Erdoğan’a takdim ederek yeni bir jest yaptı.

Meclis’in yeni döneminde vekiller birbirleriyle kucaklaşırken Deniz Yücel de bu anları fotoğraflayan isimlerden oldu.

RESEPSİYONDA SICAK SOHBET

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş, dün özel oturumun ardından akşam tören salonunda verdiği resepsiyonda eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile birlikte tebrikleri kabul etti.

Resepsiyona gelen ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik operasyonlar ve fon soruşturması nedeniyle resepsiyona katılmayacağını açıklamıştı. Gazetecilerin soruları üzerine Yeni Parti grubunun boykotunu yorumlayan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır. Yeni Parti’den yenilikler bekliyoruz” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’yla tokalaşmasıyla ilgili, “Bu yeni bir dönemin başlangıcı mı?” sorusu üzerine de Bahçeli “İyi olacak inşallah” yanıtını verdi.

SELAMIMI SÖYLERSİNİZ

Bahçeli, resepsiyonda DEM Partili yöneticilerle selamlaşarak sohbet etti. MHP Lideri, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile sohbet ederken, “Seyahatiniz oluyor mu, gidip geliyor musunuz?” diye sordu. Buldan’ın “13 Eylül’de gittik en son. Bir ay dolmadan gitmiyoruz, bir ay dolunca gidiyoruz” sözleri üzerine Bahçeli, “Selamımı söylersiniz” dedi. Buldan da, “Teşekkür ederiz” karşılığını verdi. (ANKARA)



ERDOĞAN’DAN PARTİLİLERE: HAREKETİMİZİ LEKELEMEK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Meclis açılışının ardından katıldığı AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda özetle şunları söyledi: “Türkiye, demokrasi azmini AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu irade ile sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar, AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır.

SALDIRI KAMPANYASI

Kardeşlerim, bu noktada şunu da üzülerek ifade etmek isterim: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar.

Ellerine geçirdikleri her fırsatı kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.

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İŞİMİZE BAKIYORUZ

Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten her zaman onur duyduğumu asla unutmamanızı rica ediyorum. Emekleriniz için, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

ENDİŞE ETMEYİN DİMDİK AYAKTAYIZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan kürsüye geldiğinde salondaki partili kadınlar, “Dik dur eğilme AK Kadınlar seninle” sloganları atmaya başladı. Erdoğan ise kadınlara, “Hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok yola devam” diye yanıt verdi.

KAYA’NIN YERİNE TERZİOĞLU ATANDI

FON krizindeki iddiaların ardından AK Parti’deki görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na atanan Terzioğlu Marmara İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Başörtüsü yasağı nedeniyle akademik hayatına bir süre ara veren Terzioğlu 2013’te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik hayatına başladı. Modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı gibi alanlarda akademik çalışmalar yapan Terzioğlu 2023’te Kelam Anabilim Dalında profesörlüğe atandı. (ANKARA)