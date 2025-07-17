TBB’nin yeni Başkanvekili Vahap Seçer oldu

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Divan Başkanlığı görevini TBB 2’nci Meclis Başkanvekili Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yürüttüğü meclis toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, başkanvekilliğine aday oldu. İlk 2 turda yeterli oy oranı sağlanamamasının ardından 3’üncü turda Vahap Seçer, 453 oy alarak yeni TBB Başkanvekili seçildi. Genç ise 199 oy aldı.

Seçer, yaptığı açıklamada “Ekrem Başkan’dan ve Zeydan Başkan’dan aldığımız bayrağı taşıyacağız, aynı anlayışla. TBB’den günümüzde en çok gerekli olan adaletli hizmet alınmaya devam edilecektir. Hukuk siyasetin vesayeti altında kalamaz. Bu bir çağrıdır; Türkiye’de demokratikleşme, barış, huzur ve reformu yerelden başlatmalıyız” dedi.