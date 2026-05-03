TBB’nin Başkanı Vahap Seçer oldu

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen seçimde Divan Başkanlığı’nı TBB Meclisi 1. Başkan Vekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da kâtip üye olarak görev aldı.

ARBEDE YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okunduğu sırada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın araya girmesi sonucu arbede yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından seçime geçildi. Seçimde, TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, TBB başkanlığı için aday oldu. 864 üyeden oluşan Birlik Meclisi’nde yapılan seçimde 446 oy alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer TBB Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.

