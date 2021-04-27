TBBM Başkanı Şentop: Biden tarih uzmanı mı?

Şentop dün TBMM Tören Salonu’nda İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları başlıklı panelin açılışını yaptı. İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermenistan yönetimince işlenen savaş suçlarına ilişkin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nca rapor hazırlandığını vurgulayan Şentop, “Bun-dan sonra yapılması gereken, gece yarısı yaşlı çocuk ayırt etmeksizin bir milleti katleden savaş suçlularının adaletin önüne çıkarılmasının sağlanmasıdır. Bu süreçte Ermeni vatandaşlarımıza yönelik hiçbir menfi olayın vuku bulmaması da ülkemizdeki barış ve kardeşlik ortamının sağlamlığını göstermekte-dir” dedi.

ERMENİ VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Şentop, Biden’ın yaptığı açıklamaya karşı Ermeni Patriği başta olmak üzere Ermeni vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına yakışan tavır göstermesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı:

“Savaş suçunu işleyen Ermenistan ve mağdurlar Türk ve Müslüman olunca uluslararası hukuk bir türlü olması gerektiği gibi işlememektedir. ABD Başkanı’nın sözde ‘soykırım’ açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. ABD’nin 2021’de bu konuya ilişkin aldığı yeni siyasi tutum, değişikliğin yalnızca yeni yönetimde olduğunu ortaya koymaktadır. 2021’de ne değişmiştir? Yeni bir kayıt, bir bilgi mi ortaya çıkmıştır? ABD’nin yeni başkanı Birinci Dünya Savaşı tarihi uzmanı mıdır? Belgeler arasında yeni bir inceleme mi yapmıştır? Bazılarının iddia ettiği gibi 1915 olay-larının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir. Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacaktır. Devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. ”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te açılan, Karabağ Savaşı’nda Ermeni ordusunun saldırıları sonucu yaşanan yıkıma ilişkin fotoğraflardan oluşan sergiyi inceledi.Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

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