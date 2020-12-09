TBB’den reform önerileri
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz” açıklamasının ardından, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yeni döneme ilişkin reform önerilerini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e iletti.
Bakan Gül’e yazılı iletilen öneriler satır başlarıyla şöyle:
- Tutuklamada katalog suçlar gerekçesiz tutuklama kararlarına sebebiyet vermektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki katalog bölümü kaldırılmalıdır.
- Mağdurlara adli yardım kapsamında ancak işin ivediliğine binaen maddi durum araştırması yapılmaksızın barolarca avukat görevlendirmesi yapılmalıdır.
- Mağdur ile mülakat yapan avukat, konusunda eğitim almış olmalıdır. Bu eğitimleri Türkiye Barolar Birliği vermelidir.
KADINA ŞİDDETTE UZLAŞTIRMAYA GİDİLMESİN
- Kadına karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarında uzlaştırma yoluna gidilmemesi gerektiği değerlendirilmelidir.
- Mevcutlar arzu edilen seviyeye gelinceye kadar, uzun bir süre yeni hukuk fakültesi açılmamalıdır.
- Hâkim ve savcı yardımcılığı kurumu getirilmelidir. Yardımcılık statüsü daimî olmamalı, iki yılla sınırlanmalıdır.
- İstinaf kanun yolunda hükümlerin kesinleşmesi için öngörülen sınırlar, temyiz kanun yoluna gidilebilecek hükümlerin sayısını arttıracak şekilde düşürülmelidir.
AİHM VE AYM KARARLARI TERFİDE DİKKATE ALINMALI
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurularda verdiği ilkesel nitelikteki kararlara uygun hüküm verme, hâkimlerin terfiinde mutlaka dikkate alınmalıdır.
BAROLAR KARİYER OFİSİ AÇSIN
- Baroların, stajyer avukatların iş bulmaları veya bürolarını açmalarına yardımcı olmak için “kariyer ofisleri” açmalıdır.
- İstanbul Tahkim Merkezi’nin genel kurulu, Türkiye Barolar Birliği’nin ve/veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin görevlendirdiği üyelerden oluşursa yatırımcı açısından cazip hale gelir.
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