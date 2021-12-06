TBB’de Sağkan dönemi

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TBB’nin geçen yıl salgın nedeniyle ertelenen 36. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde seçimler yapıldı. Dünkü seçimde mevcut TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve önceki gün genel kurulda konuşabilmek için aday olan Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan yarıştı. Sağkan’ı, muhalif barolar Feyzioğlu’na karşı ortak aday olarak belirlemişti.

YENİ SİSTEMLE İLK SEÇİM

Oyların sayılmasının ardından TTB’nin yeni başkanı belirlendi. Çoklu Baro Yasası’yla birlikte TBB Genel Kurulu’nda oy hakkı bulunan delege sayısı düşürülmüştü. TBB seçimlerinde eskiden 477 delege oy kullanırken, bu sayı 348’e indirilmişti. Daha önce delege sayısı 137 olan İstanbul Barosu 13 delegeye, 53 olan Ankara Barosu delege sayısı 7’ye, 30 olan İzmir Barosu delege sayısı 5’e indirilmişti. Geriye kalan 78 baroya 3’er delege seçme hakkı tanınmıştı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük baroların TBB seçimindeki etkinliği sayısal olarak azaltılırken, Anadolu baroları güçlendirilmişti. Dünkü seçim yeni delege sistemiyle yapıldı. 50’den fazla baronun ortak adayı Sağkan, 348 delegeden 182’sinin oyunu alarak, 25 oy farkla yeni başkan seçildi. Feyzioğlu, 156 oyda kalarak seçimi kaybederken, 10 oy da geçersiz sayıldı. Sağkan’ın seçildiğinin kesinleşmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşandı. Erinç’i destekleyen avukatların “Başkan Erinç” nidaları salonda yankılandı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER KUTLADI

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBB’nin yeni başkanı Sağkan’ı, Twitter’dan kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında, “Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır!” derken, Akşener, “Erinç Sağkan’ı tebrik ediyor, görevini milletimizin her bir ferdi için hukukun üstünlüğü prensibiyle ve adaletle yerine getireceğine yürekten inanıyorum” ifadesini paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sağkan’ı tebrik etti. Yeni TBB Başkanı Sağkan, 24 Nisan 1978’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012’de Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016’da Ankara Barosu Genel Sekreterliği, daha sonra Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.

ÖZELEŞTİRİ YAPMIŞTI

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Erinç Sağkan, baro başkanlarının Ankara’da ‘Çoklu Baro Yasası’na karşı yaptığı eylemde aktif rol almıştı. Metin Feyzioğlu ise Ankara’da Eskişehir Yolu’ndaki eylem sırasında baro başkanlarının yanına gitmeyerek, hükümet yetkilileriyle görüşmüş ve tepki çekmişti. Feyzioğlu önceki günkü konuşmasında, “Ben önce oraya gitmeliydim. Haklısınız. Bir insanı hayatında yaptığı tek bir hata ile yargılıyorsanız, ilk taşı en günahsızınız atsın. Basit bir hata değil. Ağır bir hata söylüyorum size. Ben, önce olay yerine gitmeli, sonra çözmek için ayrılmalı, gerekli görüşmeleri yapmalı ve çözülene kadar orada kalmalıydım” diyerek özeleştiri yapmıştı. Yargı kulislerinde Feyzioğlu’nun seçimi kaybetmesinde, baro başkanlarının yanına gitmemesinin ve ‘Çoklu Baro Yasası’ sürecinde yaşananların büyük etkisi olduğu belirtiliyor.