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TBB suç duyurusunda bulundu

#Dayakçı Öğretmen#Türkiye Barolar Birliği#Aksaray
TBB suç duyurusunda bulundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Suç duyurusunda, öğretmen Ali Rıza Yücel’in TCK’nın çocuğa karşı işkence suçundan ve kasten yaralamadan yargılanması istendi.

TBB’nin suç duyurusunda, TCK’nin 86/1. maddesi kapsamında ‘kasten yaralama’, 94. maddesi kapsamında ‘bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunma’ gerekçeleriyle cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi. TBB, ayrıca öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine dayanılarak idari soruşturmanın başlatılması talebiyle Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de başvurdu.

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#Dayakçı Öğretmen#Türkiye Barolar Birliği#Aksaray

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