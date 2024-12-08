TBB başkanını seçiyor

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TBB Başkanlığı için şu ana kadar mevcut Başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosu’na kayıtlı Avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu’na kayıtlı Avukat Mehmet Zahit Söylemez adaylıklarını açıkladı. Dün başlayan 38. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlenecek. 356 delegenin sandığa gittiği genel kurula Ankara 2 No’lu Barosu ilk kez katılıyor. Adaylardan mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkanç, yaptığı konuşmada kendi döneminde hiçbir hukuksuzluğa sessiz kalmadıklarını, avukatlık ücret tarifesinde yüzde 500’lere varan artış sağlandığını söyledi. Sağkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alması konusunda Adalet Bakanlığı ile büyük oranda mutabık kalınan konuları da meslektaşları ile paylaştı.