TBB Başkanı Fincancı’ya gözaltı

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TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK’ya bağlı bir yayın organında, terör örgütünün ortaya attığı TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddiasına destek vererek, “Görüntüleri daha önce de incelemiştim, belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu silahların çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” demişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından soruşturma başlatmıştı.

KALAŞNİKOF MERMİSİ BULUNDU

Fincancı hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Fincancı’yı dün sabah Kadıköy’deki evinde gözaltına aldı. Evdeki aramada bir tabanca ve küçük bir kutuda aralarında kalaşnikof mermisinin de olduğu mermiler ele geçirildi. Fincancı, Ankara’ya götürüldü.

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BAŞSAVCILIK: TTB BAŞKANLIĞI SONA ERSİN

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada özetle şöyle denildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüphelinin TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı TTB Kanunu’nun ‘Amaçları dışında faaliyet gösteren TTB’nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığı’nın veya bulundukları yer başsavcılığının istemi üzerine’ şeklindeki maddesi gereğince son verilmesi, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesine talepte bulunulmuştur.”