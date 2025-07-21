TBB Başkan Vekili Seçer, cezaevindeki Böcek'i ziyaret etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB Başkan Vekilliği'ne seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da tutuklanmasıyla geçen hafta başkan vekilliği görevine seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Saat 11.00 sıralarında cezaevine giren Seçer, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından kendisine eşlik eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Böcek'in ağabeyi Murat Karakuş ve yengesi Şengül Karakuş ile birlikte açıklamalarda bulundu.

'BÖCEK'İN MORALİ YERİNDE'

Cezaevi girişinde konuşan Vahap Seçer, Böcek'in moralinin yerinde olduğunu belirterek, “Muhittin Başkanımız, çok deneyimli bir belediye başkanımız, 26 yıl kesintisiz görev yaptı. Görevini gayet iyi bilen ve icra eden belediye başkanıydı. Kendisi moral olarak iyi ancak yaşadığı kronik sağlık sorunları var. 108 gün yoğun bakımda kaldı ve doğal olarak ciddi bir tahribat yaşadı. Şu anda da bazı değerlerinde sapmalar oldu. Cezaevi sürecinin sağlığına olumsuz tesir yaptığını anlattı. Murat Çalık arkadaşımız da aynı durumda" dedi.

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Belediye başkanlarının tutuksuz yargılanabileceğini belirten Seçer, “Hepimiz yasalar karşısında eşitiz. Hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yok. Belediye başkanlarımız eğer bir suç isnat ediliyorsa ve suçu sabit olmamışsa, kesin bir hükme varılmamışsa, kaçma şüphesi yoksa, delil karartma şüphesi yoksa, tanıkları etkileme imkanı yoksa tutuklama çok ağır bir karar. Tutuksuz yargılama yapılabilir. Bu insanların sağlık sorunları var. Belediye başkanları belli yaşa gelmiştir ve bu bir işkenceye, eziyete dönüşüyor. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Böcek'in suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu söyleyen Seçer, “Soruşturmalar zaten yapılmış ve hala devam ediyor. Tutukluluk hali kaldırılsın. Millet iradesinin tecelli olduğu seçimlerde çıkan başkanlar görevlerinin başına dönsün ve görevini yapsın. Böcek'e yüklenen suçlara baktığınızda, kendisinin ilgisini olmadığı bazı suçlarla bugün cezaevinde tutuluyor. Hukukta suçun şahsiliği ilkesi vardır. Bir başkasının yaptığı suç ya da bir başkasına isnat edilen suç yüzünden bir kişi tutuklanamaz. Başkanımızın tutukluluk halini ortadan kaldırmak lazım. Tabii ki soruşturma devam edebilir" dedi.

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'GELECEK GÜNLER BUGÜNLERDEN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK'

Bu sürecin bir an önce son bulmasını istediklerini belirten Seçer, “Sadece Muhittin Başkanımız değil. En son operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar tutuklandı, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi cezası verildi. Daha önce tutuklanan çok sayıda belediye başkanımız, belediye bürokratımız, CHP'li siyasetçiler var. Bunlar hukuk dışı yollarla cezaevinde tutuluyor. Bu bir hukuki süreç değil, bu bir siyasi süreç. Kısa süre içerisinde bu emri verenler, bu süreci başlatanlar, bu süreci yönetenler Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin hukuk devleti anlayışına, Türkiye'nin barışına, birliğine, beraberliğine ne kadar zarar verdiklerini fark ederler. Kendilerine de zarar verdiklerini fark ederler ve bu süreç sona erer. Türkiye'nin çok çalışmaya ihtiyacı var. Türkiye'de ekonomik, sosyal sorunlar var. Türkiye'nin barış sürecini konuşuyoruz. Bütün bu çalışmalara enerjimizi harcarız. İnşallah gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak" diye konuştu.