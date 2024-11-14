Tazminatta yüzde 50 intihar indirimi

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İstanbul’da 28 Mart 2010’da meydana gelen soygun nedeniyle 29 Mart 2010’da ‘silahlı gasp’ suçlamasıyla gözaltına alınan Erhan Turan (23), Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Nezarethaneye götürülürken görevli memurun kendisinden uzak olmasından faydalanan Turan, koridorda açık olan pencereye tırmandı.

400 BİN TL’LİK DAVA AÇTILAR

Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuru S.L.’nin yakasından tutmaya çalıştığı Erhan Turan, 7’nci katta bulunan pencereden atlayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından nezarethane sorumlusu polis memuru S.L., ‘görevi ihmal’ suçundan 2011’de, 5 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden Turan’ın ailesi, İçişleri Bakanlığı’nın hizmet kusuru bulunduğunu öne sürerek doğan zararın tazmini amacıyla İstanbul 1’inci İdare Mahkemesi’ne 250 bin TL maddi, 150 bin TL manevi olmak üzere toplam 400 bin TL’lik tazminat davası açtı. İstanbul 1’inci İdare Mahkemesi davanın reddine karar verdi. Turan ailesi avukatı Oktay Süleyman Öztürk, dosyayı Danıştay’a taşıdı. İtirazı inceleyen Danıştay 10’uncu Dairesi, olayda hizmet kusurunun bulunduğuna dikkat çekerek, davanın reddine ilişkin kararı bozdu. Bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan İstanbul 1’inci İdare Mahkemesi kararında, İçişleri Bakanlığı’nın, gerek görevli personelin görev kusuru niteliğindeki ihmali davranışları, gerekse emniyet müdürlüğü binasında havalandırma için yapılan pencerenin sağlam demir parmaklıklarla korunması, içeriye ve dışarıya bir şey atılmasını önleyecek tel kafes ile muhafaza edilmesi gerekirken, Erhan Turan’ın atladığı pencerenin koşullara uygun olmaması nedeniyle, hizmet kusuru ilkesi uyarınca sorumlu olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın yasal faizi ile 107 bin 796 TL maddi, 70 bin TL manevi tazminat ödemesine de hükmetti. Karara yapılan itiraz üzerine dosya yeniden Danıştay 10’uncu Dairesi’ne gönderildi. Danıştay 10’uncu Dairesi 21 Haziran 2023’te manevi tazminata ilişkin kısmı onayarak, maddi tazminata ilişkin kısım hakkında ise bozma kararı vererek dosyayı İstanbul 1’inci İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

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KARARA İTİRAZ ETTİLER

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İstanbul 1’inci İdare Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada, Erhan Turan’ın intihar ettiği, bu nedenle olayda yüzde 50 kusurunun bulunduğu gerekçesiyle anne ve babaya verilmesi gereken maddi tazminatın yüzde 50 azaltılarak ödenmesine karar verdi. Anne ve babaya toplam 53 bin 898 TL maddi tazminatın, İçişleri Bakanlığı’ca, 2010’dan itibaren hesaplanacak yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Erhan Turan’ın ailesinin avukatı Oktay Süleyman Öztürk, karara itiraz ettiklerini belirterek, “Devlet, vatandaşını 14 yıl mahkeme kapılarında oyalamamalı” dedi.