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Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını haczettiren işçi: Bunu belediye istedi

#Kırşehir#Kırşehir Belediyesi#Haciz
Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını haczettiren işçi: Bunu belediye istedi

Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarıldıktan sonra hak ettiği 60 bin TL tazminatı ödenmeyince belediyenin makam aracını haczettiren Serkan Sönmez, "Belediye ödeme taraftarı olmadı. Avukatımız 2-3 kez 'haciz yazarız' diye uyardı. Ancak belediye 'yazamazsınız' dedi. Belediye başkan yardımcısının aracını haczetmişler. Böyle olmasını istemezdik ama bunu belediye istedi" dedi.

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Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Sönmez, çalıştığı sürenin son 2 yılını Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak geçirdi. 8 yılın sonunda işine son verilen Serkan Sönmez, belediyeye karşı tazminat davası açtı ve 60 bin TL tazminat hakkı kazandı. Parası ödenmeyen Sönmez’in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Sönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL’nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.

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Süreçle ilgili DHA'ya açıklama yapan Serkan Sönmez, "AK Parti döneminde Kırşehir Belediyesi'nde çalıştım. Seçim zamanında belediyeyi CHP alınca Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bizi toplayarak kimsenin yerinin değişmeyeceği konusunda bize söz vermişti. Ancak aradan 2 ay geçtikten sonra beni Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nden Ağlar Konağı'na verdiler. Oradan Park Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiler. Sonrasında pandemi sürecinde beni esnek çalışmadan yararlandırıp bana 1 günde 14 tane tutanak tutarak işten çıkarttılar" diye konuştu.

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‘BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİK’

İşten çıkarılınca hukuk mücadelesi başlattığını belirten Sönmez, "Hakkımı aramak için kendime bir avukat tuttum. Avukatımla sağ olsun haklı mücadelemizin peşini bırakmayarak tazminatımızı kazandık. Tazminatı kazandıktan sonra belediye bu ödemeyi gerçekleştirme taraftarı olmadı. Avukatımız, belediyeyi 2-3 kez 'haciz yazarız' diye uyardı. Ancak belediye 'yazamazsınız' dedi. Bunun üzerine avukatımız işlemleri başlatarak belediyeye haciz gönderdi. Belediye başkan yardımcısının aracını haczetmişler. Böyle olmasını istemezdik ama bunu belediye istedi. Çok mağdur bir durumda olduğum için şu an Irak'ın Erbil kentinde çalışıyorum. İşten çıkarıldığım için buralara kadar geldim. Ailemden ayrıyım. Ben durumumu Selahattin Ekicioğlu'na anlatmıştım. Beni anlamadı. Sonuç olarak ben davayı kazandım. Kazancımın hakkını da istiyorum" ifadelerini kullandı.

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