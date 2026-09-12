Tazminat teklifine isyan etti: Bana dünyayı verseler ne yapacağım

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Kazada, Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Olayın ardından anne Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırdı. Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur, yakalandıktan sonra ABD’de tutuklu olarak yargılanmaya başladı.

Haklarında hazırlanan iddianamede Bülent Cihantimur ile iade süreci devam eden Eylem Tok ve iki şüphelinin 10 yıla kadar, ABD’de tutuklu bulunan Timur Cihantimur’un ise 12 yıl hapisleri istendi. Gaziosmanpaşa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ikinci duruşmaya iade işlemleri devam eden Timur Cihantimur katılmazken, Aci Ailesi’nin yakınları salonda yer aldı.

Gözden Kaçmasın Bahse girerim buluşmada şöyle bir konuşma geçmiştir Haberi görüntüle

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Tanık ifadelerinin ardından savunma yapan sanık avukatları, kazada müştekilerin kusurlu olduğunu iddia ederek, kazaya ilişkin ek rapor alınmasını talep etti. Öte yandan, Timur Cihantimur’un avukatı, Oğuz Murat Aci’nin eşi ile tazminat karşılığında anlaştıklarını belirterek, Aci çiftine dönerek “Her türlü ailenin yanındayız. Tazminat olarak anlaşmak istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, Timur Cihantimur ile Eylem Tok’un iade süreçlerinin tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 2 Aralık’a erteledi.

Açıklama yapan baba Özer Aci “Bu yolda bizi, adaleti parayla tecelli edemeyeceklerine inanmaları lazım diye düşünüyorum” dedi. Anne Pervin Aci ise “Benim evladım gittikten sonra ben ne yapacağım maddiyatı. Bana dünyayı verseler ne yapacağım” ifadelerini kullandı.