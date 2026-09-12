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Tazminat teklifine isyan etti: Bana dünyayı verseler ne yapacağım

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#Oğuz Murat Aci#Bülent Cihantimur#Timur Cihantimur
Tazminat teklifine isyan etti: Bana dünyayı verseler ne yapacağım
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

İSTANBUL Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur kullandığı araçla, bozulduğu için kenara çekmiş halde duran ATV sürücülerine çarptı.

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Kazada, Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Olayın ardından anne Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırdı. Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur, yakalandıktan sonra ABD’de tutuklu olarak yargılanmaya başladı.

Haklarında hazırlanan iddianamede Bülent Cihantimur ile iade süreci devam eden Eylem Tok ve iki şüphelinin 10 yıla kadar, ABD’de tutuklu bulunan Timur Cihantimur’un ise 12 yıl hapisleri istendi. Gaziosmanpaşa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün  görülen ikinci duruşmaya iade işlemleri devam eden Timur Cihantimur katılmazken, Aci Ailesi’nin yakınları salonda yer aldı.

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Tazminat teklifine isyan etti: Bana dünyayı verseler ne yapacağım

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Tanık ifadelerinin ardından savunma yapan sanık avukatları, kazada müştekilerin kusurlu olduğunu iddia ederek, kazaya ilişkin ek rapor alınmasını talep etti. Öte yandan, Timur Cihantimur’un avukatı, Oğuz Murat Aci’nin eşi ile tazminat karşılığında anlaştıklarını belirterek, Aci çiftine dönerek “Her türlü ailenin yanındayız. Tazminat olarak anlaşmak istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, Timur Cihantimur ile Eylem Tok’un iade süreçlerinin tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 2 Aralık’a erteledi.

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Açıklama yapan baba Özer Aci “Bu yolda bizi, adaleti parayla tecelli edemeyeceklerine inanmaları lazım diye düşünüyorum” dedi. Anne Pervin Aci ise “Benim evladım gittikten sonra ben ne yapacağım maddiyatı. Bana dünyayı verseler ne yapacağım” ifadelerini kullandı.

 

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#Oğuz Murat Aci#Bülent Cihantimur#Timur Cihantimur

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