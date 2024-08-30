Tazminat konusunda patronla anlaşamadı, iş yerine kurşun yağdırdı

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Olay, akşam saatlerinde Adil Mahallesi, Bosna Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan kasap dükkanında çalışan M.S.G. işten çıkarıldı. İş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayan M.S.G. akşam saatlerinde kasap dükkanına gelerek, iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan M.S.G. bir süre sonra uzun namlulu silahla geri geldi. M.S.G. elindeki uzun namlulu silahla iş yerine kurşun yağdırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri de havaya ateş açarak saldırganı durdurmaya çalıştı. M.S.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK GÖZALTINA ALDI

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Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, uzun namlulu silahla caddeye gelen M.S.G.'nin iş yerine doğru rastgele ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde, olay yerindeki polis memurunun havaya ateş ettiği anlar da yer alıyor.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Görüntülerde evinin penceresinden saldırganı ikna etmeye çalışan bir kadının sesleri de duyuluyor. Polis ekiplerinin olay yerine geldiği sırada bir kadın da saldırganın ateş etmemesi için sözleriyle onu ikna etmeye çalışıyor.