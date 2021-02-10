Taziyeye giderken dereye uçtular

Antalya Serik’te dün Harun Can Ateş, eşi Sevgi Ateş ve akrabaları Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em ile birlikte bir tanıdıklarına taziye ziyaretine gitmek için akşam saatlerinde yola çıktı.

Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri kanal yolunda, arkalarından kendi otomobiliyle yetişmeye çalışan akrabaları Mehmet Ali Em’i beklemeye başladılar. Mehmet Ali Em, direksiyon hakimiyetini kaybederek, dere kenarında kendisini bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan içinde Harun Can Ateş ile 4 kişinin bulunduğu otomobil yol kenarındaki dereye uçtu.

Mehmet Ali Em otomobilde sıkışarak can verdi.

Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden çok sayıda ekip, kazazedelere müdahale etti. Otomobilde sıkışan Mehmet Ali Em olay yerinde yaşamını yitirdi. Derede yan yatan ve yarısı suyun içinde kalan otomobildeki 5 kişinin çıkarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. otomobilden çıkarılan Harun Can Ateş ve eşi Sevgi Ateş ile Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em de kazada yaşamını yitirdi.

BEBEK BEKLİYORLARDI

Harun Can Ateş’in oto yıkamacılığı yaptığı, eşi Sevgi Ateş´in ise Serik Belediyesi´nde çalıştığı bildirildi. Harun Can ile geçen ağustosta dünyaevine giren Sevgi Ateş´in 2 aylık hamile olduğu belirtildi.