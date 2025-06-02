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Taziyeden dönen araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 15 yaralı

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#Yozgat#Midibüs Kazası#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 16:39

Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat’ta şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Sivas’a taziye için giden yolcuları taşıyan midibüs, Ankara’ya dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü K.T.’nin kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu 29 kişinin bulunduğu midibüsteki yolculardan Hasan Özcan ve Duran Lalek isimli şahıslar hayatını kaybederken 5’i ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Taziyeden dönen araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 15 yaralı

Kaza sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine giderek incelemede bulundu. Özkan burada yaptığı açıklamada, "Maalesef az önce meydana gelen kazada 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var.
Taziyeden dönen araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 15 yaralı

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Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor. Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD’ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın. Ama maalesef olay yerinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum" dedi.

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#Yozgat#Midibüs Kazası#Trafik Kazası

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