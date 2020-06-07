‘Taziye’ vakaları 44’e çıktı

Valilik açıklaması şu şekilde: “Taziyeyle bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu 44 kişide COVID-19 tespit edildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise 15 kişinin testleri pozitif çıktı. Ayrıca Çaldıran ilçemizde askere gidecek bir kişiye yapılan testin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, aynı aileden 9 kişiye daha COVID-19 teşhisi konuldu.”

Valilik açıklamasında, vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan hasta sayısının 460, vefat edenlerin sayısının 10 olduğu belirtilerek, tedbir amaçlı toplam 73 bin kişinin karantinaya alındığı, 19 bin kişinin karantina uygulamasının da devam ettiği ifade edildi.